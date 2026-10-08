Путин пообщается со всеми участниками саммита СНГ в Туркмении

Президент России Владимир Путин на полях культурных мероприятий в Туркмении пообщается со всеми участниками саммита СНГ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, контакты российского президента с другими участниками встречи состоятся вечером 8 октября. Речь идёт о беседах практически со всеми представителями стран — участниц саммита.

«Сегодня вечером будет у президента на полях этих культурных мероприятий возможность пообщаться со всеми другими участниками. То есть контакты на полях состоятся практически со всеми [участниками саммита]», — сказал Песков.

Таким образом, программа Путина в Туркмении включает не только участие в основных мероприятиях саммита, но и серию контактов с коллегами из стран СНГ.

Владимир Путин прибудет в Туркмению с рабочим визитом, где запланировано участие сразу в двух международных мероприятиях. Ранее Life.ru сообщал, что 8–9 октября российский лидер примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите, которые проходят в туристической зоне «Аваза» на побережье Каспийского моря.