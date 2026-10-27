Путин на переговорах сообщил о потенциале торговли с Экваториальной Гвинеей

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с лидером Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. Стороны обсуждают экономическое взаимодействие, в том числе в газовой отрасли, энергетике и горнодобывающей промышленности.

Путин заявил, что Россия и Экваториальная Гвинея обладают значительным потенциалом для увеличения взаимных поставок востребованной продукции. По его словам, перспективы есть и в реализации инвестиционных проектов в энергетике и горнодобывающей отрасли. При этом российский лидер признал, что торгово-экономическое сотрудничество пока развивается слабее, чем могло бы. По его словам, в этой сфере наблюдается спад, и одним из способов исправить ситуацию может стать создание межправительственной комиссии.

Среди перспективных направлений Путин назвал энергетику и горнодобывающую отрасль. Ещё одной точкой соприкосновения остаётся газовая сфера: на VIII саммите Форума стран — экспортёров газа он поддержал предложения коллеги о сотрудничестве в добыче и экспорте природного газа.

Ранее президент Мозамбика Даниэл Шапу назвал Россию другом и братской страной во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Он также подтвердил намерение республики развивать сотрудничество с Москвой по широкому кругу направлений. Он напомнил, что политические и дипломатические отношения двух стран развиваются уже более 50 лет. По его словам, Россия оказала помощь Мозамбику в период обретения независимости. Отдельно Шапу отметил значение саммита Россия — Африка, который, по его оценке, укрепляет связи Москвы с африканскими государствами.