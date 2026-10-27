Путин встретился с президентом Мозамбика Даниэлом Шапу

Президент России Владимир Путин провёл встречу с лидером Мозамбика Даниэлом Франсишку Шапу в Москве. Переговоры состоялись после пленарного заседания восьмого саммита Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) 27 октября.

Мозамбик участвует в работе газового форума в качестве наблюдателя. Страна заинтересована в развитии собственной энергетической отрасли, в том числе с привлечением иностранных технологий и инвестиций. На саммите Шапу отдельно отметил российский опыт в добыче газа и подготовке отраслевых специалистов.

Москва и Мапуту поддерживают сотрудничество в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании. Для координации совместных проектов действует межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Особое место в отношениях двух государств занимает добыча природных ресурсов. Мозамбик располагает значительными запасами газа и рассматривает возможности расширения его производства. Российские компании, в свою очередь, обладают опытом реализации крупных энергетических проектов.

Владимир Путин 27 октября также провёл переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Кремле. Как сообщал Life.ru, встреча состоялась на полях восьмого саммита Форума стран — экспортёров газа. В обсуждении участвовали главы российских ведомств, включая МИД, Минэнерго и Минтранс, а также руководители «Газпрома» и «Росатома». Это уже вторая встреча президентов за октябрь.