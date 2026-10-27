Путин проводит переговоры с президентом Ирана Пезешкианом в Кремле

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с иранским лидером Масудом Пезешкианом. Это уже вторая встреча глав государств за октябрь. Переговоры проходят на полях восьмого саммита Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ).

Российскую делегацию представляют руководители ключевых министерств и ведомств. В переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров, министр энергетики Сергей Цивилев, глава «Росатома» Алексей Лихачёв, вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и руководитель «Газпрома» Алексей Миллер.

Также на встрече присутствуют помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, замглавы администрации президента Максим Орешкин, руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и глава Минтранса Дмитрий Ядров.

В начале новых переговоров Путин заявил, что рад вновь встретиться с иранским коллегой.

Нынешняя встреча стала продолжением переговоров, состоявшихся 8 октября в Туркменистане. Тогда Путин и Пезешкиан обсудили развитие двусторонних отношений, экономическое сотрудничество и обстановку на Ближнем Востоке.