Путин почтил память Али Хаменеи на газовом саммите в Москве

Россия не забывает о вкладе Али Хаменеи в создание Форума стран — экспортёров газа и с благодарностью вспоминает его заслуги. Владимир Путин подчеркнул это на саммите ФСЭГ в Москве, обращаясь к президенту Ирана Масуду Пезешкиану.

«Конечно, вы справедливо вспомнили и о роли бывшего духовного лидера иранского народа — аятолла Хаменеи, — который действительно был одним из активных участников создания нашего форума. И мы вполне справедливо и с благодарностью вспоминаем об этом», — сказал Путин.

Али Хаменеи погиб 28 февраля 2026 года в результате ударов США и Израиля по Тегерану. 1 марта его смерть официально подтвердило государственное телевидение Ирана. По данным вещателя, в момент атаки верховный лидер находился в своей резиденции и исполнял служебные обязанности.

В стране объявили траур, однако организовать полноценное прощание сразу не удалось. Уже 4 марта стало известно о переносе церемонии. Иранские власти объяснили решение необходимостью подготовить инфраструктуру к огромному количеству желающих отдать последние почести аятолле. Ситуация осложнялась продолжавшимися ударами по территории республики.

Лишь 3 июля в Тегеране начались масштабные траурные мероприятия с участием иностранных делегаций. Россию на церемонии представлял заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, который прибыл в иранскую столицу и простился с Хаменеи.

Ранее Life.ru рассказывал, что Медведев посетил церемонию прощания по личному поручению Путина. По его словам, российский президент предложил ему лично принять участие в траурных мероприятиях. Вместе с политиком в Тегеран прибыли министр энергетики Сергей Цивилёв, заместитель главы МИД Георгий Борисенко и посол РФ Алексей Дедов. Медведев также подчеркнул, что Путин высоко ценил погибшего руководителя Исламской Республики.