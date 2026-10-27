«Друг и брат»: Президент Мозамбика рассказал об отношениях с Россией на встрече с Путиным

Президент Мозамбика Даниэл Шапу назвал Россию другом и братской страной во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Он также подтвердил намерение республики развивать сотрудничество с Москвой по широкому кругу направлений.

«Мозамбик привержен дружбе и сотрудничеству с Россией. Россия для нас друг и брат, ваш народ является братским для мозамбикцев», — сказал Шапу.

Он напомнил, что политические и дипломатические отношения двух стран развиваются уже более 50 лет. По его словам, Россия оказала помощь Мозамбику в период обретения независимости.

Отдельно Шапу отметил значение саммита Россия — Африка, который, по его оценке, укрепляет связи Москвы с африканскими государствами. Мозамбик намерен продолжать взаимодействие с Россией как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.

Президент республики также поблагодарил Владимира Путина за приглашение на саммит Форума стран — экспортёров газа. Шапу рассчитывает, что участие в мероприятии будет способствовать развитию сотрудничества в энергетике, экономике и торговле.

Кроме того, глава Мозамбика выразил признательность российской стороне за поддержку в сферах безопасности и образования.

Напомним, президент России Владимир Путин встретился с лидером Мозамбика Даниэлом Франсишку Шапу в Москве. Переговоры прошли после пленарного заседания восьмого саммита Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) 27 октября. Мозамбик принимает участие в работе газового форума как наблюдатель. Страна стремится развивать собственную энергетику, в том числе за счёт привлечения зарубежных технологий и инвестиций.