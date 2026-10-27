В Кремле тепло, но не для всех: Гости из Мозамбика пришли на встречу в пальто и шарфах

Московская осень, похоже, заставила гостей из Мозамбика утеплиться даже в хорошо отапливаемом Кремле. На необычную одежду членов африканской делегации обратил внимание журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Делегаты из Мозамбика пришли в Кремль утеплённые. Видео © Telegram /Юнашев LIVE

На опубликованных им кадрах одна из участниц встречи сидит в тёплом на вид пальто, а её коллега надел поверх пиджака шарф. При этом остальные представители делегации одеты заметно легче.

«Несмотря на то, что в Кремле очень даже тепло, наши партнёры из Мозамбика не привыкли к московской осени и, видимо, мёрзнут. Один из членов делегации в шарфе, другая – в пальто», — написал Юнашев в телеграм-канале.

Напомним, президент России Владимир Путин встретился с лидером Мозамбика Даниэлом Франсишку Шапу в Москве. Переговоры прошли после пленарного заседания восьмого саммита Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) 27 октября. Мозамбик принимает участие в работе газового форума как наблюдатель. Страна стремится развивать собственную энергетику, в том числе за счёт привлечения зарубежных технологий и инвестиций. В ходе саммита Шапу особо выделил российский опыт в газодобыче и подготовке специалистов для отрасли.