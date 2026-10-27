Песков в шутку поинтересовался у пула в Кремле, живы ли они ещё

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку поинтересовался, живы ли ещё журналисты, которые допоздна продолжают работать в Кремле. Об этом рассказал корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём Telegram-канале.

Песков поинтересовался, живы ли журналисты после долгой работы в Кремле. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

По словам Юнашева, сотрудники СМИ и представители российской делегации сохраняют бодрость, несмотря на затянувшийся рабочий день. Во время ожидания они продолжают общаться и обмениваться шутками.

«Когда ещё пресс-секретарь президента уточнит у пула, живые ли мы!» — написал Юнашев.

Журналист также рассказал о разговоре своей коллеги Ольги Князевой с помощником президента России Юрием Ушаковым. Корреспондент заверила, что готова работать в компании чиновников до двух или трёх часов ночи. Однако Ушаков с юмором отреагировал на её слова, дав понять, что рассчитывать на столь продолжительное общение не стоит.

Поздняя работа журналистов связана с международными переговорами российского лидера Владимира Путина. 27 октября президент принял участие в саммите Форума стран — экспортёров газа и провёл встречи с иностранными лидерами. В числе его собеседников были представители Ирана, Катара, Мозамбика, Экваториальной Гвинеи и Ливии. Всего в период с 27 по 30 октября в графике главы государства значатся 24 двусторонние встречи, в том числе на полях саммита «Россия — Африка».

Ранее сообщалось, что представители делегации Мозамбика пришли на встречу в Кремль в тёплой одежде, несмотря на комфортную температуру внутри здания. На особенности гардероба иностранных гостей обратил внимание Александр Юнашев. На опубликованных им кадрах одна из участниц делегации сидела в пальто, а её коллега надел шарф поверх пиджака. Остальные представители африканской стороны выбрали более лёгкую одежду. Корреспондент предположил, что гости не привыкли к прохладной московской осени, поэтому решили дополнительно утеплиться.