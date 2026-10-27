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Регион
Опубликовано 27 октября, 18:57

«Что вы ко мне пристали?»: Лавров пошутил в ответ на вопрос Юнашева о Финляндии и Норвегии

Лавров шуткой ответил на вопрос о звонках Финляндии и Норвегии Путину

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с юмором отреагировал на просьбу оценить телефонные переговоры Владимира Путина с руководителями Финляндии и Норвегии. Вместо дипломатического анализа глава МИД предложил журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву самостоятельно разобраться в ситуации.

Лавров с юмором ответил на вопрос о звонке лидеров Финляндии и Норвегии Путину. Видео © Telegram/ Юнашев LIVE

«Вы сами аналитик, что вы ко мне-то пристали...» — отшутился Лавров, когда его попросили прокомментировать контакты европейских лидеров с Кремлём.

Вопрос касался решения президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре поговорить с Путиным без предварительного согласования с другими европейскими партнёрами. Журналист поинтересовался, как глава российской дипломатии оценивает такую инициативу.

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Напомним, инициаторами телефонного разговора 27 октября выступили сами Стубб и Стёре. Для финского президента это был первый разговор с Путиным, тогда как норвежский премьер не общался с российским лидером более четырёх лет. Главной темой стало урегулирование конфликта на Украине. Собеседники приветствовали договорённость о возобновлении трёхсторонних переговоров России, США и Украины в первой половине ноября в Абу-Даби. При этом Путин подчеркнул, что долгосрочный мир возможен только при полном учёте законных интересов России.

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Полина Никифорова
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