Не поддались давлению Запада: Путин высоко оценил позицию стран Африки по санкциям против РФ

Президент России Владимир Путин выразил признательность африканским государствам за их позицию в отношении антироссийских санкций и сохранение экономического сотрудничества с Москвой. Об этом глава государства заявил на Экономическом и гуманитарном форуме Россия — Африка.

«Торгово-экономические отношения продолжают поступательно развиваться. Этому не мешают ни беспрецедентные рестрикции, введённые против нашей страны, ни серьёзное давление, оказываемое Западом на наших партнёров на континенте. И мы ценим такую твёрдую и принципиальную позицию африканских друзей», — подчеркнул Путин.

Глава государства тем самым отметил готовность африканских партнёров продолжать взаимодействие с Россией в условиях санкционного давления. При этом речь шла об оценке позиции стран континента российской стороной, а не об объявлении единого решения всех государств Африки по санкциям.

Третий Экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходит 28–29 октября в Москве. В его программе — вопросы торговли, инвестиций, промышленности, продовольственной безопасности и технологического сотрудничества.

На полях саммита запланированы двусторонние встречи российского президента с руководителями африканских государств. Стороны также намерены обсудить перспективы расширения экономического взаимодействия.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин призвал реформировать Международный валютный фонд и Всемирный банк в интересах развивающихся государств. Выступая на том же форуме, президент предложил усилить участие африканских стран в управлении международными финансовыми институтами и принятии ключевых решений. По его словам, деятельность этих организаций необходимо в большей степени ориентировать на потребности развивающихся экономик.