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Регион
Опубликовано 29 октября, 12:00

Путин назвал Россию и Африку естественными союзниками

Обложка © ТАСС / Pavel Bednyakov / AP

Обложка © ТАСС / Pavel Bednyakov / AP

Россия и страны Африки выступают естественными союзниками в формировании многополярного миропорядка, свободного от диктата и двойных стандартов. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании саммита «Россия — Африка».

Российский лидер подчеркнул, что отношения Москвы с африканскими государствами опираются на многолетнюю дружбу и тесное партнёрство. По его словам, стороны объединяет общее видение принципов международного взаимодействия.

«Мы — естественные союзники в построении многополярного, подлинно демократического миропорядка», — заявил Путин.

Президент отметил, что такой миропорядок должен исключать диктат и применение двойных стандартов в международных отношениях. В его основе, по словам главы государства, должно лежать уважение международного права. Особое внимание Путин уделил Уставу ООН. Он подчеркнул необходимость соблюдения закреплённых в нём принципов в полном объёме и во взаимосвязи друг с другом.

Путин прямо на саммите поздравил двух африканских политиков с днём рождения
Путин прямо на саммите поздравил двух африканских политиков с днём рождения

Ранее Life.ru сообщал, что Путин объявил о завершении эпохи, когда судьбы целых континентов определяла узкая группа государств. Выступая на форуме «Россия — Африка», президент подчеркнул, что на смену прежней системе международных отношений приходит более справедливый миропорядок, в котором должны учитываться голоса всех стран. По его словам, государства должны иметь возможность самостоятельно определять своё будущее.

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Наталья Афонина
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