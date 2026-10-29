Путин назвал Россию и Африку естественными союзниками

Россия и страны Африки выступают естественными союзниками в формировании многополярного миропорядка, свободного от диктата и двойных стандартов. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании саммита «Россия — Африка».

Российский лидер подчеркнул, что отношения Москвы с африканскими государствами опираются на многолетнюю дружбу и тесное партнёрство. По его словам, стороны объединяет общее видение принципов международного взаимодействия.

«Мы — естественные союзники в построении многополярного, подлинно демократического миропорядка», — заявил Путин.

Президент отметил, что такой миропорядок должен исключать диктат и применение двойных стандартов в международных отношениях. В его основе, по словам главы государства, должно лежать уважение международного права. Особое внимание Путин уделил Уставу ООН. Он подчеркнул необходимость соблюдения закреплённых в нём принципов в полном объёме и во взаимосвязи друг с другом.