Путин прямо на саммите поздравил двух африканских политиков с днём рождения
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Президент России Владимир Путин во время открытия пленарного заседания саммита Россия — Африка поздравил с днём рождения президента Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитву и министра иностранных дел Чада Ахмеда Когри. Российский лидер обратился к именинникам прямо во время своего выступления.
«Не могу не отметить, что среди участников заседания есть те, кто будет работать сегодня вместе с нами в свой особый день, в день рождения», — сказал Путин.
Глава государства поздравил обоих политиков от себя лично и от имени всех участников саммита. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.
В Москве 28–29 октября проходит третий саммит Россия — Африка, на который съехались делегации десятков государств континента. Как ранее сообщал Life.ru, участие в мероприятии подтвердили 48 из 54 африканских стран, причём 22 из них представлены на уровне глав государств. В программе саммита — обсуждение международной безопасности, торгово-экономического сотрудничества, инвестиций и совместных проектов. На полях форума у Путина также запланирована серия двусторонних встреч с африканскими лидерами.