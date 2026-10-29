Путин прямо на саммите поздравил двух африканских политиков с днём рождения

Президент России Владимир Путин во время открытия пленарного заседания саммита Россия — Африка поздравил с днём рождения президента Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитву и министра иностранных дел Чада Ахмеда Когри. Российский лидер обратился к именинникам прямо во время своего выступления.

«Не могу не отметить, что среди участников заседания есть те, кто будет работать сегодня вместе с нами в свой особый день, в день рождения», — сказал Путин.

Глава государства поздравил обоих политиков от себя лично и от имени всех участников саммита. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.