Третий саммит Россия — Африка показал силу Москвы и слабость политики западных государств, считает британский журналист Джордж Галлоуэй. В видео, опубликованном в соцсети X, он связал масштаб африканского представительства с сохраняющимся интересом к сотрудничеству с Россией.

По мнению Галлоуэя, зарубежные партнёры готовы активнее развивать деловые связи с Москвой. Российскую экономику он назвал процветающей, противопоставив её положение трудностям западных стран.

Антироссийские ограничения журналист охарактеризовал как «самый мощный бумеранг в истории» для европейцев. Он резко раскритиковал решения западного руководства, которое, по его оценке, добилось обратного эффекта.

Будущее Галлоуэй связывает с Россией, Китаем, Вьетнамом, Индонезией, Индией и Ираном, а также с объединениями БРИКС и ШОС. «Именно там уже восходит солнце», — заключил он.

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходят в Москве 28–29 октября. В повестку входят торговля, инвестиции, безопасность, научно-технические и гуманитарные связи.

Напомним, своё участие в саммите подтвердили 48 африканских государств, 22 из них представлены на уровне глав государств. В Москву съехались представители бизнеса, эксперты, учёные и руководители африканских СМИ. На мероприятие аккредитовано около 1,7 тыс. журналистов из 70 государств. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что по итогам встречи Россия и страны Африки намерены утвердить совместный план действий на 2027–2029 годы. Документ станет основой дальнейшего сотрудничества Москвы с континентом. До этого саммит Россия — Африка проходил в 2019 году, а затем в 2023 году.