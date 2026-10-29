Кобяков заявил, что саммит «Россия — Африка» привлёк внимание всего мира

Третий саммит Россия — Африка в Москве вызвал широкий международный интерес и продемонстрировал высокую результативность. Такую оценку мероприятию дал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета саммита Антон Кобяков.

По его словам, форум привлёк внимание далеко за пределами России и африканского континента. Масштаб мероприятия подтверждается составом участников: в Москву прибыли более 3,5 тысячи представителей 74 государств.

Кобяков подчеркнул, что саммит проходит с большим успехом. В его работе участвуют главы государств, представители правительств, международных организаций, деловых кругов и экспертного сообщества.

Одним из ключевых результатов встречи стало расширение договорной базы сотрудничества. Россия подписала пакет документов с региональными интеграционными объединениями Африки, включая меморандумы о взаимопонимании и планы совместных действий.

Саммит проходит 28–29 октября. Его программа охватывает торговлю, инвестиции, энергетическую безопасность, развитие технологий и гуманитарное взаимодействие. Отдельное внимание участники уделяют укреплению экономических связей с африканскими государствами.