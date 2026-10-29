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Опубликовано 29 октября, 13:55

Путин отметил интерес российского бизнеса к переносу производств в Африку

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские компании заинтересованы в переносе части производств в африканские страны на фоне санкционного давления. Об этом президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании третьего саммита Россия — Африка заявил после выступления лидера Бурунди, председателя Африканского союза Эвариста Ндайишимийе.

Глава государства связал перспективы таких проектов с защитой инвестиций. По его словам, решения африканских партнёров должны быть суверенными, а вложения — надёжными и защищёнными вне зависимости от внешнеполитической обстановки.

«Потенциал инвестиционный достаточно высокий у наших компаний. Я вас уверяю, здесь есть над чем поработать», — сказал российский лидер.

Путин призвал обеспечить представительство Африки в международных организациях
Путин призвал обеспечить представительство Африки в международных организациях

Ранее Путин уже подчёркивал, что российские предприниматели проявляют всё больший интерес к развитию деловых отношений с африканскими государствами. Тема расширения экономического взаимодействия стала одним из ключевых направлений обсуждения на международной встрече.

Больше новостей о международных инвестициях и экономическом сотрудничестве — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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