Путин отметил интерес российского бизнеса к переносу производств в Африку

Российские компании заинтересованы в переносе части производств в африканские страны на фоне санкционного давления. Об этом президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании третьего саммита Россия — Африка заявил после выступления лидера Бурунди, председателя Африканского союза Эвариста Ндайишимийе.

Глава государства связал перспективы таких проектов с защитой инвестиций. По его словам, решения африканских партнёров должны быть суверенными, а вложения — надёжными и защищёнными вне зависимости от внешнеполитической обстановки.

«Потенциал инвестиционный достаточно высокий у наших компаний. Я вас уверяю, здесь есть над чем поработать», — сказал российский лидер.

Ранее Путин уже подчёркивал, что российские предприниматели проявляют всё больший интерес к развитию деловых отношений с африканскими государствами. Тема расширения экономического взаимодействия стала одним из ключевых направлений обсуждения на международной встрече.