Путин заявил о росте интереса российского бизнеса к сотрудничеству с Африкой

Российские предприниматели проявляют всё больший интерес к развитию деловых отношений с африканскими государствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на первом пленарном заседании саммита «Россия — Африка».

«Интерес российского бизнеса к сотрудничеству с африканскими друзьями растёт», — подчеркнул глава государства.

Таким образом, российские компании всё активнее обращают внимание на возможности работы на африканском континенте. Тема расширения экономического взаимодействия стала одним из ключевых направлений обсуждения на международной встрече.