Путин заявил о росте интереса российского бизнеса к сотрудничеству с Африкой
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Российские предприниматели проявляют всё больший интерес к развитию деловых отношений с африканскими государствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на первом пленарном заседании саммита «Россия — Африка».
«Интерес российского бизнеса к сотрудничеству с африканскими друзьями растёт», — подчеркнул глава государства.
Таким образом, российские компании всё активнее обращают внимание на возможности работы на африканском континенте. Тема расширения экономического взаимодействия стала одним из ключевых направлений обсуждения на международной встрече.
Ранее Life.ru сообщал о призыве Путина содействовать реализации совместных бизнес-проектов России и Африки. Выступая 28 октября на Экономическом и гуманитарном форуме, президент подчеркнул, что власти обеих сторон должны помогать предпринимателям воплощать общие инициативы. В центре внимания участников оказались торговля, инвестиции, промышленность, энергетика и современные технологии.