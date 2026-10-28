Бизнесу нужна поддержка: Путин обозначил главную задачу для властей России и Африки

Президент России Владимир Путин назвал содействие бизнесу в реализации совместных проектов одной из главных задач для руководства России и африканских государств. Об этом российский лидер заявил на Экономическом и гуманитарном форуме Россия — Африка в Москве.

По словам главы государства, власти должны создавать условия, при которых предприниматели смогут успешно воплощать совместные инициативы. Президент подчеркнул, что такая поддержка необходима как со стороны Москвы, так и со стороны руководства африканских стран.

«Ещё раз подчеркну приоритетную общую задачу, которая стоит перед нами как главами государств и правительств. Вижу её в том, чтобы оказывать деловым сообществам России и Африки всемерное содействие в успешной реализации совместных идей и инициатив», — заявил Путин.

Экономическое сотрудничество стало одним из центральных направлений форума, который проходит в Москве 28–29 октября. В его программе предусмотрены обсуждения вопросов торговли, инвестиций, промышленности, энергетики и развития современных технологий.

К участию в мероприятии приглашены около четырёх тысяч российских и африканских предпринимателей. Представители бизнеса обсуждают возможности расширения взаимной торговли, реализации инвестиционных проектов и внедрения технологических решений. По итогам саммита Россия — Африка также ожидается принятие плана действий на 2027–2029 годы и подписание соглашений о сотрудничестве в различных отраслях экономики.

Ранее Life.ru сообщал, что участие в третьем саммите Россия — Африка подтвердили 48 государств континента. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, 22 страны решили направить делегации на уровне глав государств. В числе основных тем встреч были заявлены торгово-экономическое взаимодействие, инвестиции, международная безопасность и развитие современных технологий. По итогам саммита планируется подписать более 30 соглашений.