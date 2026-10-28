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Опубликовано 28 октября, 14:42

Путин заявил, что РФ открыта для передачи Африке высокотехнологичных решений

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

РФ открыта для передачи странам Африки своих высокотехнологичных решений. Об этом в ходе пленарного заседания форума «Россия — Африка» заявил президент Владимир Путин.

«Россия открыта для передачи африканским друзьям наших современных компетенций и высокотехнологичных цифровых ноу-хау», — сказал он.

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Также в ходе выступления Владимир Путин заявил о готовности РФ расширить продовольственный экспорт в страны Африки. Сейчас наша страна экспортирует зерно и удобрения в 40 государств континента.

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Матвей Константинов
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