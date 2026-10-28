Путин заявил, что РФ открыта для передачи Африке высокотехнологичных решений
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
РФ открыта для передачи странам Африки своих высокотехнологичных решений. Об этом в ходе пленарного заседания форума «Россия — Африка» заявил президент Владимир Путин.
«Россия открыта для передачи африканским друзьям наших современных компетенций и высокотехнологичных цифровых ноу-хау», — сказал он.
Также в ходе выступления Владимир Путин заявил о готовности РФ расширить продовольственный экспорт в страны Африки. Сейчас наша страна экспортирует зерно и удобрения в 40 государств континента.