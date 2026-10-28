Путин заявил, что РФ открыта для передачи Африке высокотехнологичных решений

РФ открыта для передачи странам Африки своих высокотехнологичных решений. Об этом в ходе пленарного заседания форума «Россия — Африка» заявил президент Владимир Путин.

«Россия открыта для передачи африканским друзьям наших современных компетенций и высокотехнологичных цифровых ноу-хау», — сказал он.