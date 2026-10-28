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Регион
Опубликовано 28 октября, 14:30

Путин обвинил Запад в попытках вернуть Африку в долговую зависимость

Обложка © РИА Новости / Иван Секретарев

Обложка © РИА Новости / Иван Секретарев

Западные государства пытаются вновь поставить африканские страны в зависимое положение с помощью долговых обязательств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Россия — Африка».

Глава государства затронул тему экономического суверенитета государств континента. По его оценке, долговые механизмы могут использоваться для ограничения самостоятельного развития африканских стран. В ходе выступления Путин напомнил слова бывшего президента Буркина-Фасо Тома Санкара о долговой зависимости как одной из форм неоколониализма.

«Долг — это неоколониализм, при котором колонизаторы трансформировались в так называемых технических помощников. Это хитроумно организованное повторное завоевание Африки, цель которого — подчинить её рост и развитие чужим правилам», — процитировал президент.

По словам Путина, отношения с африканскими государствами должны строиться с учётом их суверенитета и права самостоятельно определять направления своего развития.

Путин заявил о конце эпохи, когда судьбы континентов решала группа стран
Путин заявил о конце эпохи, когда судьбы континентов решала группа стран

Ранее Life.ru сообщал о начале выступления Владимира Путина на пленарном заседании форума «Россия — Африка». Президент отметил, что саммит проводится уже в третий раз, и обозначил ключевые направления сотрудничества с африканскими государствами. В их числе — энергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, мирный атом, искусственный интеллект, кибербезопасность и освоение космоса.

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Наталья Афонина
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