Путин обвинил Запад в попытках вернуть Африку в долговую зависимость

Западные государства пытаются вновь поставить африканские страны в зависимое положение с помощью долговых обязательств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Россия — Африка».

Глава государства затронул тему экономического суверенитета государств континента. По его оценке, долговые механизмы могут использоваться для ограничения самостоятельного развития африканских стран. В ходе выступления Путин напомнил слова бывшего президента Буркина-Фасо Тома Санкара о долговой зависимости как одной из форм неоколониализма.

«Долг — это неоколониализм, при котором колонизаторы трансформировались в так называемых технических помощников. Это хитроумно организованное повторное завоевание Африки, цель которого — подчинить её рост и развитие чужим правилам», — процитировал президент.

По словам Путина, отношения с африканскими государствами должны строиться с учётом их суверенитета и права самостоятельно определять направления своего развития.