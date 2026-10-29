Путин призвал обеспечить представительство Африки в международных организациях
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить африканским странам достойное представительство в международных организациях с учётом растущего влияния континента. Об этом российский лидер сообщил на пленарном заседании саммита Россия — Африка.
«Мир меняется, и Африка меняется, роль и значение Африки растут», — подчеркнул президент.
По словам Путина, влияние африканских государств на международной арене будет продолжать усиливаться. В связи с этим необходимо учитывать интересы континента при принятии решений на глобальном уровне и обеспечивать его участие в работе международных структур.
«И, как мы констатировали, мы полностью с этим согласны — роль Африки будет только возрастать. И, конечно, значение Африки и её представительство в международных универсальных организациях должно быть обеспечено», — заявил глава государства.
Ранее Владимир Путин назвал несправедливым отсутствие африканских государств среди постоянных членов Совета Безопасности ООН. Президент подчеркнул, что политический вес континента продолжает расти, однако это пока не отражается на составе Совбеза. Сейчас право постоянного членства и вето имеют только пять стран — Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Африканские государства могут участвовать в работе органа лишь в качестве непостоянных членов, избираемых на два года.