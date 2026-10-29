Путин призвал обеспечить представительство Африки в международных организациях

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить африканским странам достойное представительство в международных организациях с учётом растущего влияния континента. Об этом российский лидер сообщил на пленарном заседании саммита Россия — Африка.

«Мир меняется, и Африка меняется, роль и значение Африки растут», — подчеркнул президент.

По словам Путина, влияние африканских государств на международной арене будет продолжать усиливаться. В связи с этим необходимо учитывать интересы континента при принятии решений на глобальном уровне и обеспечивать его участие в работе международных структур.

«И, как мы констатировали, мы полностью с этим согласны — роль Африки будет только возрастать. И, конечно, значение Африки и её представительство в международных универсальных организациях должно быть обеспечено», — заявил глава государства.