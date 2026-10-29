Путин предложил странам Африки вместе развивать ИИ-технологии

Россия готова расширять сотрудничество с африканскими государствами в сфере искусственного интеллекта и совместно работать над перспективными технологическими проектами. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании третьего саммита «Россия — Африка».

Российский лидер подчеркнул, что Москва заинтересована в объединении усилий с партнёрами на африканском континенте для развития современных технологий.

«Мы готовы вместе с вами идти по этому пути. Мы вчера достаточно подробно говорили об этом на выставке», — отметил Путин.

Президент выразил надежду, что совместная работа позволит использовать сильные стороны каждого. По его словам, Россия и африканские страны обладают собственными конкурентными преимуществами, которые важно задействовать в технологическом сотрудничестве.

«Я очень рассчитываю на то, что мы будем использовать все наши конкурентные преимущества — и касающиеся африканских стран, и касающиеся России. И вместе будем двигаться по перспективным направлениям», — заявил глава государства.