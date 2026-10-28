Путин заявил о впечатляющих результатах России в технологическом суверенитете

Россия добилась впечатляющих результатов по отдельным направлениям укрепления технологического суверенитета, в том числе в информационных технологиях. Об этом заявил Владимир Путин на Экономическом и гуманитарном форуме «Россия — Африка».

«Россия уже давно пошла по пути укрепления своего технологического суверенитета, это наш стратегический выбор. И мы, можно сказать это без всякого преувеличения, добились результатов, по некоторым направлениям хороших, впечатляющих результатов», — сказал президент.

Технологии и инновации входят в число основных тем форума. В деловой программе предусмотрены дискуссии об искусственном интеллекте, подготовке кадров и применении российских разработок для повышения качества жизни.

По итогам саммита планируется принять отдельную декларацию о сотрудничестве в области гражданского применения искусственного интеллекта. Также участники намерены согласовать план действий партнёрства «Россия — Африка» на 2027–2029 годы.

Ранее Life.ru рассказывал, что участие в саммите подтвердили 48 африканских государств. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, 22 страны представлены на уровне глав государств.