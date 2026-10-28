Путин заявил о превосходстве БРИКС над G7 по доле в мировом ВВП
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На страны БРИКС приходится около 40% мирового валового внутреннего продукта, тогда как доля государств «Большой семёрки» составляет менее 30%. Такие данные привёл президент России Владимир Путин. Российский лидер затронул тему распределения экономического влияния в мире, выступая на пленарном заседании форума «Россия — Африка».
По его словам, соотношение экономического веса двух объединений продолжит меняться. При этом преимущество, как считает президент, будет увеличиваться в пользу развивающихся государств.
«И несомненно, эта пропорция будет только нарастать, причём нарастать, разумеется, в пользу развивающихся стран», — заявил глава государства.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин назвал БРИКС крупнейшим объединением в мире. Выступая на саммите в Нью-Дели, президент отметил, что государства объединения занимают около трети площади Земли, а их население составляет почти половину жителей планеты. Он также призвал совершенствовать работу международных экономических институтов, включая МВФ, Всемирный банк и ВТО.