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Регион
Опубликовано 12 сентября, 11:42

Путин назвал БРИКС крупнейшим в мире объединением

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин назвал БРИКС крупнейшим в мире объединением. Об этом он заявил, выступая на саммите объединения в Нью-Дели.

«БРИКС фактически является крупнейшим в мире объединением», — сказал российский лидер.

По его словам, страны объединения занимают треть площади Земли и производят около 40% мирового ВВП. В государствах БРИКС проживает почти половина населения планеты.

Вместо «сада» и «джунглей»: Путин сделал заявление о будущем мира
Вместо «сада» и «джунглей»: Путин сделал заявление о будущем мира

Ранее выступая на заседании БРИКС в Нью-Дели, Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди и всех индийских коллег за организацию саммита и созданную гостеприимную, доброжелательную атмосферу для работы. Он также заявил о необходимости совершенствования ключевых международных экономических организаций — МВФ, Всемирного банка и ВТО, поскольку они создавались в условиях, существенно отличающихся от нынешних реалий.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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