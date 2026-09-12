Президент России Владимир Путин назвал БРИКС крупнейшим в мире объединением. Об этом он заявил, выступая на саммите объединения в Нью-Дели.

«БРИКС фактически является крупнейшим в мире объединением», — сказал российский лидер.

По его словам, страны объединения занимают треть площади Земли и производят около 40% мирового ВВП. В государствах БРИКС проживает почти половина населения планеты.