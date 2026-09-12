Путин назвал БРИКС крупнейшим в мире объединением
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин назвал БРИКС крупнейшим в мире объединением. Об этом он заявил, выступая на саммите объединения в Нью-Дели.
«БРИКС фактически является крупнейшим в мире объединением», — сказал российский лидер.
По его словам, страны объединения занимают треть площади Земли и производят около 40% мирового ВВП. В государствах БРИКС проживает почти половина населения планеты.
Ранее выступая на заседании БРИКС в Нью-Дели, Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди и всех индийских коллег за организацию саммита и созданную гостеприимную, доброжелательную атмосферу для работы. Он также заявил о необходимости совершенствования ключевых международных экономических организаций — МВФ, Всемирного банка и ВТО, поскольку они создавались в условиях, существенно отличающихся от нынешних реалий.
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