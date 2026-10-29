Путин назвал несправедливым отсутствие Африки среди постоянных членов СБ ООН

Отсутствие африканских государств среди постоянных членов Совета Безопасности ООН является несправедливым, учитывая растущее влияние континента на международной арене. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании третьего саммита «Россия — Африка» в Москве.

«Что касается отсутствия представителей Африки в числе постоянных членов Совета Безопасности [ООН], то это несправедливо», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, расстановка сил в мире постепенно меняется, а африканские государства приобретают всё больший политический вес. Президент убеждён, что эта тенденция продолжится и в дальнейшем.

«Мир меняется, и Африка меняется, роль и значение Африки растут», — отметил глава государства.

Сейчас постоянными членами Совбеза ООН обладают статусом только пять государств: Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Африканские страны могут входить в состав органа лишь на правах непостоянных членов, которые избираются на двухлетний срок и не имеют права вето.