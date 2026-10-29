Путин: О соцэкономическом развитии нельзя говорить без обеспечения безопасности

Без решения проблем безопасности невозможно обеспечить экономическое и социальное развитие государств. Поэтому Совет Безопасности ООН должен уделять этим вопросам должное внимание. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании третьего саммита «Россия — Африка» в Москве.

Поводом для заявления стало выступление президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди, который затронул тему обеспечения безопасности. Российский лидер поддержал важность поднятого им вопроса.

«Вы обратили внимание на очень важный аспект, а именно вопрос обеспечения безопасности. Конечно, без решения этих проблем невозможно говорить ни о каком экономическом и социальном развитии. Очевидная вещь», — подчеркнул Путин.

Президент отдельно указал на роль Совета Безопасности ООН в решении подобных задач. По его мнению, вопросы безопасности должны получать должное внимание на международном уровне.