Путин: О соцэкономическом развитии нельзя говорить без обеспечения безопасности
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Без решения проблем безопасности невозможно обеспечить экономическое и социальное развитие государств. Поэтому Совет Безопасности ООН должен уделять этим вопросам должное внимание. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании третьего саммита «Россия — Африка» в Москве.
Поводом для заявления стало выступление президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди, который затронул тему обеспечения безопасности. Российский лидер поддержал важность поднятого им вопроса.
«Вы обратили внимание на очень важный аспект, а именно вопрос обеспечения безопасности. Конечно, без решения этих проблем невозможно говорить ни о каком экономическом и социальном развитии. Очевидная вещь», — подчеркнул Путин.
Президент отдельно указал на роль Совета Безопасности ООН в решении подобных задач. По его мнению, вопросы безопасности должны получать должное внимание на международном уровне.
Ранее Life.ru сообщал о готовности России помогать африканским странам в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и трансграничной преступностью. Владимир Путин подтвердил открытость Москвы к диалогу по вопросам мира, предотвращения кризисов и международной безопасности.