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Регион
Опубликовано 28 октября, 18:30

Путин: Россия готова помогать Африке в борьбе с терроризмом и наркотрафиком

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия готова продолжать помощь африканским странам в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и трансграничной преступностью. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на встрече с представителями крупнейших региональных организаций Африки.

«Открыты к диалогу по вопросам мира и безопасности, разрешения и предотвращения кризисных ситуаций», — сказал президент.

Путин также подтвердил настрой Москвы на тесную координацию с Африканским союзом по широкому кругу внешнеполитических вопросов. Содействие в противодействии угрозам безопасности он обозначил как одно из направлений этой работы.

Встреча проходит в рамках мероприятий саммита Россия — Африка, который проводится в Москве 28–29 октября. Его повестка охватывает политическое, экономическое и гуманитарное сотрудничество.

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Ранее Life.ru рассказывал о подготовке совместного плана действий России и Африки на 2027–2029 годы. По словам Путина, лидеры намерены принять документ 29 октября по итогам саммита. Он определит основные направления партнёрства на ближайшие три года.

Больше новостей о международном сотрудничестве, безопасности и дипломатии — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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