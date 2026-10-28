Путин: Россия готова помогать Африке в борьбе с терроризмом и наркотрафиком
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия готова продолжать помощь африканским странам в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и трансграничной преступностью. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на встрече с представителями крупнейших региональных организаций Африки.
«Открыты к диалогу по вопросам мира и безопасности, разрешения и предотвращения кризисных ситуаций», — сказал президент.
Путин также подтвердил настрой Москвы на тесную координацию с Африканским союзом по широкому кругу внешнеполитических вопросов. Содействие в противодействии угрозам безопасности он обозначил как одно из направлений этой работы.
Встреча проходит в рамках мероприятий саммита Россия — Африка, который проводится в Москве 28–29 октября. Его повестка охватывает политическое, экономическое и гуманитарное сотрудничество.
Ранее Life.ru рассказывал о подготовке совместного плана действий России и Африки на 2027–2029 годы. По словам Путина, лидеры намерены принять документ 29 октября по итогам саммита. Он определит основные направления партнёрства на ближайшие три года.
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