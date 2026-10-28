«Все довольны»: Путин раскрыл, что Россия печатает деньги для стран Африки

Россия занимается производством денежных купюр для нескольких африканских государств, причём заказчики довольны результатом. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал во время посещения выставки «Платформа суверенного развития» на третьем саммите Россия — Африка в Москве.

«Хочу обратить внимание, что, мы не будем говорить для каких стран Африки, но для некоторых стран Африки мы производим купюры. Все довольны», — отметил российский лидер.

При этом президент не стал раскрывать, какие именно государства заказывают изготовление национальной валюты в России. Он также не уточнил объёмы производства и стоимость соответствующих контрактов.

Российские предприятия уже имеют опыт выполнения подобных заказов для зарубежных партнёров. В частности, «Гознак» поставляет иностранным клиентам банкноты, монеты, специальную бумагу и решения для защиты денежных знаков. Среди покупателей российской продукции есть государства Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Ранее на выставке в рамках саммита Россия — Африка Владимир Путин заявил, что полным набором элементов цифрового суверенитета располагают только Россия, США и Китай. Он сообщил, что Москва готова передавать африканским партнёрам современные цифровые технологии, а в ряде направлений конкурентам приходится догонять Россию и копировать её разработки.