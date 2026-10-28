Путин: Россия обладает всеми элементами цифрового суверенитета

Только Россия, США и Китай располагают всеми элементами информационного цифрового суверенитета. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, осматривая выставку на полях саммита Россия — Африка.

«Полного набора вот этих суверенных возможностей технологических больше ни у кого нет», — сказал политик.

До этого на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка Путин сообщил, что Москва готова передавать африканским партнёрам современные цифровые технологии. По его оценке, в ряде направлений зарубежным конкурентам приходится догонять Россию и копировать её разработки.

Саммит и форум проходят в Москве 28–29 октября. Среди тем сотрудничества — высокие технологии, цифровизация и искусственный интеллект.

Ранее заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на встрече с участниками медиафорума Россия — Африка напомнил, что российские модели искусственного интеллекта лучше американских и китайских учитывают языковые, культурные и исторические особенности стран, в которых их применяют.