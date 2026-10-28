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Опубликовано 28 октября, 16:19

Орешкин объяснил, чем российские ИИ лучше китайских и американских

Орешкин: Российские модели ИИ лучше учитывают местную специфику

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские модели искусственного интеллекта лучше американских и китайских учитывают языковые, культурные и исторические особенности стран, в которых их применяют. Такую оценку дал заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на встрече с участниками медиафорума Россия — Африка.

По его словам, отечественные нейросети способны отдавать приоритет местному контенту на местных языках. Это преимущество он связывает с более точным и глубоким пониманием особенностей конкретной страны.

«Наши модели показывают небольшое отставание от американских и китайских, примерно на 6-12 месяцев», — сказал замглавы администрации президента.

Опыт адаптации нейросетей к местным условиям «Яндекс» и «Сбер», по словам Орешкина, используют в сотрудничестве с дружественными странами. Вместе с партнёрами компании дообучают модели и создают решения, которые должны точнее учитывать локальную специфику.

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Татьяна Миссуми
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