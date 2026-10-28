Орешкин объяснил, чем российские ИИ лучше китайских и американских

Российские модели искусственного интеллекта лучше американских и китайских учитывают языковые, культурные и исторические особенности стран, в которых их применяют. Такую оценку дал заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на встрече с участниками медиафорума Россия — Африка.

По его словам, отечественные нейросети способны отдавать приоритет местному контенту на местных языках. Это преимущество он связывает с более точным и глубоким пониманием особенностей конкретной страны.

«Наши модели показывают небольшое отставание от американских и китайских, примерно на 6-12 месяцев», — сказал замглавы администрации президента.

Опыт адаптации нейросетей к местным условиям «Яндекс» и «Сбер», по словам Орешкина, используют в сотрудничестве с дружественными странами. Вместе с партнёрами компании дообучают модели и создают решения, которые должны точнее учитывать локальную специфику.