Орешкин объяснил, чем российские ИИ лучше китайских и американских
Орешкин: Российские модели ИИ лучше учитывают местную специфику
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Российские модели искусственного интеллекта лучше американских и китайских учитывают языковые, культурные и исторические особенности стран, в которых их применяют. Такую оценку дал заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на встрече с участниками медиафорума Россия — Африка.
По его словам, отечественные нейросети способны отдавать приоритет местному контенту на местных языках. Это преимущество он связывает с более точным и глубоким пониманием особенностей конкретной страны.
«Наши модели показывают небольшое отставание от американских и китайских, примерно на 6-12 месяцев», — сказал замглавы администрации президента.
Опыт адаптации нейросетей к местным условиям «Яндекс» и «Сбер», по словам Орешкина, используют в сотрудничестве с дружественными странами. Вместе с партнёрами компании дообучают модели и создают решения, которые должны точнее учитывать локальную специфику.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские суды начали испытывать искусственный интеллект более чем в 20 регионах страны. Нейросетям планируют поручить анализ документов, поиск ошибок и ведение протоколов заседаний, однако принимать решения по делам они не будут.