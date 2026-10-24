Искусственный интеллект начали тестировать в судах более 20 регионов России
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Российские суды начали испытывать искусственный интеллект более чем в 20 регионах страны. Нейросетям планируют поручить анализ документов, поиск ошибок и ведение протоколов заседаний, однако принимать решения по делам они не будут. Об этом председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов рассказал ТАСС во время рабочего визита в Китай.
Среди участников пилотного проекта — Москва, Московская, Амурская и Вологодская области. Сейчас специалисты проверяют надёжность цифровых инструментов и оценивают возможности их применения в судебной практике. Одновременно предусмотрено обязательное обучение судей работе с новыми технологиями.
Одна из главных задач нейросетей — избавить судей от рутинной работы. ИИ сможет искать необходимые правовые позиции, изучать судебную практику, обнаруживать противоречия в документах и автоматически составлять протоколы заседаний.
При этом Краснов подчеркнул, что передавать искусственному интеллекту полномочия судьи никто не собирается. Результаты работы алгоритмов должны поддаваться проверке, а оценка доказательств и окончательное решение по делу останутся исключительно за человеком.
В перспективе доступ к таким цифровым помощникам планируют открыть всем российским судам. Конкретных сроков председатель Верховного суда не назвал, ограничившись среднесрочной перспективой.
Развитие судебного ИИ стало одной из тем поездки Краснова в Китай. В Шанхае ему продемонстрировали практические примеры использования нейросетей в работе местных судов. Российская сторона изучает этот опыт для дальнейшего развития собственных цифровых сервисов.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские суды тестируют обучающиеся модели искусственного интеллекта. Ещё в сентябре Игорь Краснов объяснял, что нейросети должны стать помощниками судей, но не смогут самостоятельно оценивать доказательства и выносить решения. Тогда речь шла о четырёх моделях ИИ.
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