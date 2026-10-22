На Украине появилась партия «Искусственного интеллекта»

На Украине официально появилась политическая партия «Искусственного интеллекта». Правда, речь идёт не о создании нового объединения, а о переименовании уже существовавшей Интернет-партии Украины. Соответствующие изменения внесли в государственный реестр ещё в середине июля 2026 года, сообщает украинское издание «Главком».

Одновременно политсила сменила руководителя. Теперь её возглавляет Александр Ошовский. При этом, несмотря на технологичное название, лидером партии стал вполне реальный человек, ранее занимавшийся розничной торговлей продуктами, напитками и табачными изделиями.

Журналисты выяснили, что организация зарегистрирована в киевской квартире, адрес которой совпадает с местом регистрации предпринимателя, работающего в сфере программирования. Сам мужчина, узнав о партии, удивился и пообещал прокомментировать ситуацию после консультации с адвокатом.

Предшественница нового объединения — Интернет-партия Украины — появилась около 15 лет назад. Согласно отчётности за второй квартал 2026 года, у неё не было ни зарегистрированных сотрудников, ни имущества, ни денег на банковском счёте.

Связаться с новым председателем журналистам не удалось: указанный партийный телефон оказался недоступен.

Напомним, Интернет-партия Украины уже привлекала внимание необычными политическими инициативами: в 2014 году от неё баллотировался в мэры Одессы кандидат по имени Дарт Вейдер. Избирательная комиссия тогда зарегистрировала претендента, выступавшего под именем персонажа «Звёздных войн». До этого Вейдер пытался участвовать в президентских выборах, однако украинский ЦИК отказал ему в регистрации.