С памятника Дарту Вейдеру в Одессе сняли табличку на русском

В Одессе демонтировали русскоязычную табличку с памятника Дарту Вейдеру, который в 2015 году создали на основе бывшего монумента Владимиру Ленину. Об этом сообщило движение «Деколонизация. Украина».

Активисты обратились в администрацию Хаджибейского района с требованием убрать надпись на русском языке. На ней было написано: «Дарт Вейдер. Отцу нации от благодарных детей и пасынков». Чиновники нашли человека, ответственного за памятник.

Как следует из ответа районной администрации, с ним провели «профилактическую беседу о соблюдении требований действующего законодательства», после чего табличку сняли.

Сам памятник появился на территории завода «Прессмаш» в 2015 году. Тогда фигуру Ленина переоборудовали под персонажа «Звёздных войн», перекрасили в чёрный цвет и установили внутри оборудование для раздачи Wi-Fi. Новую табличку вместо снятой пока не установили.

Ранее в Днепре демонтировали памятник многолетнему командующему советскими ВДВ Василию Маргелову. Монумент простоял на городской набережной с 2000 года, разрешение на его снятие городской совет выдал 11 августа. Демонтированную конструкцию планируют отправить на хранение, а на её месте создать пространство с памятником украинским десантникам.