«Русский след» в британской глубинке: Google Maps переименовал местную улицу по-нашему
Название улицы под Лондоном отобразилось в Google Maps на русском языке
Обложка © Google Maps
В британской деревне Финчемпстед к западу от Лондона название одной из улиц на Google Maps стало показываться англоязычным пользователям кириллицей. Об этом рассказала газета Bracknell News.
Речь идёт о Биллинг-авеню — улице в жилом квартале Горс-Райд, застроенном рядными домами, часть которых возводили как социальное жильё. Издание отмечает, что в обычном режиме карты подпись этой улицы вообще не появляется.
«Биллинг-авеню — это улица в жилом районе Горс-Райд в Финчемпстеде, состоящем из рядных домов, многие из которых были построены в качестве социального жилья», — говорится в материале газеты. По данным издания, при переходе в режим панорамного обзора улиц название отображается как «Биллинг авеню» — на русском языке, где используется кириллица.
В самой компании Google комментировать появление русскоязычной подписи не стали.
Квартал Горс-Райд появился ещё в 1970-х годах, и сейчас его реконструируют. На Биллинг-авеню находятся 44 квартиры социального жилья, которые признали устаревшими и не соответствующими нынешним нормам. Проект обновления района утвердили в 2018 году, он охватывает дома сразу на нескольких улицах.
Ранее пользователи Google Maps заметили странные изменения в подписях известных мест Варшавы. Ряд объектов получил провокационные названия, связанные с фашистской и бандеровской тематикой. Так, Музей Варшавского восстания обозначили как «Музей создания Третьего рейха», парк Жеромского стал «Парком Бандеры», а Поле Мокотовское — «Полем перемалывания поляков».
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