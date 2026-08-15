«Русский след» в британской глубинке: Google Maps переименовал местную улицу по-нашему

В британской деревне Финчемпстед к западу от Лондона название одной из улиц на Google Maps стало показываться англоязычным пользователям кириллицей. Об этом рассказала газета Bracknell News.

Речь идёт о Биллинг-авеню — улице в жилом квартале Горс-Райд, застроенном рядными домами, часть которых возводили как социальное жильё. Издание отмечает, что в обычном режиме карты подпись этой улицы вообще не появляется.

«Биллинг-авеню — это улица в жилом районе Горс-Райд в Финчемпстеде, состоящем из рядных домов, многие из которых были построены в качестве социального жилья», — говорится в материале газеты. По данным издания, при переходе в режим панорамного обзора улиц название отображается как «Биллинг авеню» — на русском языке, где используется кириллица.

В самой компании Google комментировать появление русскоязычной подписи не стали.

Квартал Горс-Райд появился ещё в 1970-х годах, и сейчас его реконструируют. На Биллинг-авеню находятся 44 квартиры социального жилья, которые признали устаревшими и не соответствующими нынешним нормам. Проект обновления района утвердили в 2018 году, он охватывает дома сразу на нескольких улицах.

Ранее пользователи Google Maps заметили странные изменения в подписях известных мест Варшавы. Ряд объектов получил провокационные названия, связанные с фашистской и бандеровской тематикой. Так, Музей Варшавского восстания обозначили как «Музей создания Третьего рейха», парк Жеромского стал «Парком Бандеры», а Поле Мокотовское — «Полем перемалывания поляков».