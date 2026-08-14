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14 августа, 11:54

Нейросеть от Google Gemini перестала работать в России

Обложка © ТАСС / IMAGO / CFOTO

Обложка © ТАСС / IMAGO / CFOTO

Нейросеть от Google Gemini перестала работать в России. Даже использование VPN не позволяет подключиться к чат-боту.

Ранее в течение короткого времени сервис был доступен россиянам через веб-версию и приложение, однако Google не давала никаких официальных комментариев по поводу снятия ограничений.

Напомним, что компания ушла с российского рынка ещё в 2022 году, а в 2023-м окончательно закрыла свое представительство в РФ. Сама нейросеть Gemini, запущенная в конце 2023 года, изначально не предназначалась для работы в России.

Пользователи в России сообщают о сбое в работе App Store
Пользователи в России сообщают о сбое в работе App Store

Ранее пользователи ChatGPT столкнулись с массовыми техническими сбоями, из-за которых доступ к сервису оказался заблокирован во многих странах мира. Проблемы начались внезапно: люди не могут авторизоваться на сайте или отправлять запросы. OpenAI пока не прокомментировала ситуацию и не назвала сроки восстановления работы платформы.

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Наталья Демьянова
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