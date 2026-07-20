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Регион
20 июля, 10:03

Пользователи в России сообщают о сбое в работе App Store

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PerfectWave

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PerfectWave

Пользователи в России фиксируют сбои в работе магазина приложений App Store. По данным портала «Сбой.РФ», трудности наблюдаются как в самом приложении, так и при скачивании игр и программ.

О неполадках чаще всего сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской, Брянской и Волгоградской областей, а также Ставропольского края. Причины сбоя пока не уточняются.

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Ранее пользователи ChatGPT столкнулись с массовыми техническими сбоями, из-за которых доступ к сервису оказался заблокирован во многих странах мира. Проблемы начались внезапно: люди не могут авторизоваться на сайте или отправлять запросы. OpenAI пока не прокомментировала ситуацию и не назвала сроки восстановления работы платформы.

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Анастасия Никонорова
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