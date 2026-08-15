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15 августа, 16:20

Памятник легендарному «дяде Васе», освобождавшему Украину, снесли в Днепре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ioanna_alexa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ioanna_alexa

В Днепре 15 августа демонтировали памятник многолетнему командующему советскими ВДВ Василию Маргелову. Монумент находился на городской набережной. Об этом пишет «Страна.ua».

Разрешение на проведение работ местные власти выдали четырьмя днями ранее — 11 августа. Соответствующее решение принял городской совет. Памятник Маргелову установили в Днепре в августе 2000 года. Сам военачальник родился в 1908-м в Екатеринославе — так тогда назывался этот город.

Маргелов более 20 лет с перерывом возглавлял Воздушно-десантные войска СССР. В 1944 году ему присвоили звание Героя Советского Союза. На освободившемся месте планируют создать пространство с монументом, посвящённым украинским десантникам. Демонтированную конструкцию собираются передать на хранение.

В Эстонии демонтировали памятник на братской могиле советских воинов
В Эстонии демонтировали памятник на братской могиле советских воинов

Накануне Life.ru сообщал, что власти Днепропетровска разрешили демонтировать памятник Василию Маргелову. После завершения работ коммунальным службам поручили восстановить благоустройство территории.

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Полина Никифорова
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