«Дядю Васю» уберут с пьедестала: В Днепропетровске снесут памятник бате русского десанта

В Днепропетровске решили демонтировать памятник советскому генералу Василию Маргелову, которого называют одним из создателей современных Воздушно-десантных войск. Об этом следует из постановления местного городского совета, размещённого на его официальном сайте.

«Предоставить разрешение коммунальному предприятию Днепровский электротранспорт городского совета на демонтаж памятника В. Ф. Маргелову, поручить коммунальному предприятию Управление контроля за благоустройством города выполнить работы по восстановлению благоустройства территории после выполнения демонтажа», — говорится в сообщении.

Маргелов родился в 1908 году в Екатеринославе — так до 1926 года назывался нынешний Днепр. Во время Великой Отечественной войны он командовал 49-й гвардейской стрелковой дивизией.

В марте 1944 года соединение участвовало в освобождении Херсона, а Маргелов впоследствии получил звание Героя Советского Союза. После войны значительная часть его карьеры оказалась связана с Воздушно-десантными войсками. С перерывом Маргелов командовал ВДВ более 20 лет — с 1954 по 1979 год.

За вклад генерала в развитие десантных войск его неофициально называли «дядей Васей», а аббревиатуру ВДВ сами десантники шутливо расшифровывали как «Войска дяди Васи». Маргелов умер в 1990 году.

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