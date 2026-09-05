Нейросеть будет помогать выносить решения российким судам

Искусственный интеллект станет помощником судьи, но не получит права выносить решения по делам. Оценка доказательств и итоговый вердикт должны оставаться за человеком, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов, выступая на Форуме председателей верховных судов стран БРИКС.

Сейчас в нескольких регионах пилотируют четыре большие языковые модели. Их обучают на правовых позициях Верховного суда и решениях, которые формируют практику по наиболее актуальным для граждан и бизнеса вопросам. Нейросети должны помочь устранить логические противоречия, снизить риск ошибок и сделать применение законов более единообразным и предсказуемым.

Пилотный проект станет частью системы «Цифровое правосудие». Она должна объединить существующие судебные сервисы, связать их с порталом «Госуслуги» и обеспечить применение российских ИИ-решений на разных этапах судопроизводства.

Для контроля за внедрением технологии Верховный суд утвердил отдельную концепцию и создал Центр судебных компетенций в сфере искусственного интеллекта. Его специалисты займутся оценкой практик, возможных рисков и взаимодействием с разработчиками и учёными.

Краснов также предложил странам БРИКС совместно сформулировать этические правила использования нейросетей в судах. Среди основных принципов он назвал независимость судьи, прозрачность оснований решения и запрет передавать итоговое суждение алгоритму.

Ранее Life.ru рассказывал, что Верховный суд впервые решил обобщить практику по делам, связанным с искусственным интеллектом. Анализ затронет споры о причинённом нейросетями вреде, ответственности разработчиков и выборе ответчиков по таким искам.