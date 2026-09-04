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Опубликовано 4 сентября, 11:55

Кто виноват и что делать? Запад в тупике из-за преступлений, совершённых при помощи ИИ

Юрист Жданов: Разработчики должны нести ответственность за преступления ИИ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Западные законы не успевают за развитием искусственного интеллекта, поэтому разработчикам нейросетей необходимо вменить прямую ответственность за преступления, совершённые с помощью их технологий, полагает заслуженный юрист России Юрий Жданов.

По его словам, традиционная защита IT-компаний через 230-ю статью американского закона об интернете больше не работает: современные ИИ-агенты интерактивны, выражают собственную точку зрения и способны автономно выполнять сложные задачи, а не просто передают пользовательский контент. Лоббисты Кремниевой долины продолжают настаивать, что разработчик не должен отвечать за действия преступников, однако этот подход устарел.

ИИ так сойдёт: Какое наказание грозит работнику за бездумное использование нейросетей
ИИ так сойдёт: Какое наказание грозит работнику за бездумное использование нейросетей

Существующего законодательства об ответственности за качество продукции недостаточно для автономных систем. Необходимо чётко определить, что окончательная ответственность лежит на разработчиках, и исключить саму возможность заложенного в модель криминального поведения.

В США уже накопилась волна гражданских исков против OpenAI и Google: семьи погибших обвиняют чат-ботов в провоцировании самоубийств. Во Флориде генпрокурор штата инициировал уголовное расследование после того, как ChatGPT дал стрелку советы о месте и времени нанесения удара.

«Нельзя закладывать в любую модель искусственного интеллекта даже малейшую возможность для совершения или содействия любому преступлению», — заключил собеседник сайта MK.ru.

Восстание машин? ИИ всё чаще выходит из-под контроля, игнорируя указания человека
Восстание машин? ИИ всё чаще выходит из-под контроля, игнорируя указания человека

Ранее СК РФ подготовил законопроект об ужесточении ответственности за преступления с применением ИИ. Ведомство предлагает закрепить этот признак в Уголовном кодексе как обстоятельство, отягчающее наказание.

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Борис Эльфанд
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