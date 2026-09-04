Кто виноват и что делать? Запад в тупике из-за преступлений, совершённых при помощи ИИ

Западные законы не успевают за развитием искусственного интеллекта, поэтому разработчикам нейросетей необходимо вменить прямую ответственность за преступления, совершённые с помощью их технологий, полагает заслуженный юрист России Юрий Жданов.

По его словам, традиционная защита IT-компаний через 230-ю статью американского закона об интернете больше не работает: современные ИИ-агенты интерактивны, выражают собственную точку зрения и способны автономно выполнять сложные задачи, а не просто передают пользовательский контент. Лоббисты Кремниевой долины продолжают настаивать, что разработчик не должен отвечать за действия преступников, однако этот подход устарел.

Существующего законодательства об ответственности за качество продукции недостаточно для автономных систем. Необходимо чётко определить, что окончательная ответственность лежит на разработчиках, и исключить саму возможность заложенного в модель криминального поведения.

В США уже накопилась волна гражданских исков против OpenAI и Google: семьи погибших обвиняют чат-ботов в провоцировании самоубийств. Во Флориде генпрокурор штата инициировал уголовное расследование после того, как ChatGPT дал стрелку советы о месте и времени нанесения удара.

«Нельзя закладывать в любую модель искусственного интеллекта даже малейшую возможность для совершения или содействия любому преступлению», — заключил собеседник сайта MK.ru.

Ранее СК РФ подготовил законопроект об ужесточении ответственности за преступления с применением ИИ. Ведомство предлагает закрепить этот признак в Уголовном кодексе как обстоятельство, отягчающее наказание.