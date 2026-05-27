Верховный суд впервые обобщит практику по делам с ИИ

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил провести масштабный анализ судебных дел, связанных с использованием искусственного интеллекта. Как сообщает пресс-служба ВС, такое обобщение проводится впервые в масштабах всей страны и затронет все виды судопроизводства.

В рамках исследования судам предстоит оценить, как часто применение нейросетей и других ИИ-технологий становится предметом споров или правонарушений. Особое внимание уделят возмещению вреда, причинённого решениями, принятыми искусственным интеллектом, а также вопросу выбора надлежащего ответчика по таким искам. Результаты анализа могут быть использованы для будущего правового регулирования в этой быстрорастущей сфере.

Ранее сообщалось, что в городе Балаково Саратовской области главный редактор местного издания несколько лет пыталась доказать, что её материалы копировала конкурирующая редакция «Go…». Изначально суд встал на сторону главреда, но после апелляции всё изменилось: ответчица предоставила заключение эксперта с использованием ChatGPT, который пришёл к выводу, что материалы «недостаточно креативные», и поэтому их схожесть не нарушает авторские права, и суд согласился с этой оценкой.