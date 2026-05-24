РКН заявил, что не получал предписаний блокировать DeepSeek в России

Пресс-служба Роскомнадзора заявила, что ведомство не получало никаких предписаний от компетентных органов, обязывающих ограничить деятельность Deepseek. Соответственно, никаких мер по ограничению работы данного сервиса РКН не предпринималось.

Ранее сообщалось, что серьёзные сбои затронули работу нейросети Deepseek. За минувшие сутки более двух тысяч российских пользователей сообщили о проблемах с сервисом. Москва и Санкт-Петербург оказались в числе наиболее пострадавших регионов, с 30% и 15% жалоб соответственно.

DeepSeek — это китайский стартап, который разрабатывает мощные большие языковые модели (LLM), причём делает их открытыми (open-source), что отличает его от таких гигантов, как OpenAI или Google. Созданные им нейросети, в частности модели V3 и R1, способны анализировать тексты, писать эссе и код, а также решать сложные логические задачи.

