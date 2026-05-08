Роскомнадзор открестился от блокировки GitHub

Роскомнадзор не блокирует доступ к облачной платформе GitHub, используемой для хостинга IT-проектов и совместной разработки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с появившимися сообщениями информируем, что доступ к ресурсам GitHub ведомством не ограничивается», — заверили в ведомстве.

GitHub — это главная площадка в мире, где программисты делятся своими наработками, находят чужие проекты и улучшают их вместе. Там можно найти и бесплатно скачать готовые программы, утилиты, игры — многие проекты лежат в открытом доступе. Недавно в Сети начала появляться информация о том, что РКН запустил постепенную блокировку GitHub.

Ранее Life.ru рассказывал, что онлайн-кинотеатры в России удалили третий сезон сериала «Метод» по требованию Роскомнадзора. Авторы проекта направили запрос с просьбой разъяснить основания для снятия с проката и подчеркнули, что их проект является исключительно художественным произведением.