День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 14:31

Роскомнадзор открестился от блокировки GitHub

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Роскомнадзор не блокирует доступ к облачной платформе GitHub, используемой для хостинга IT-проектов и совместной разработки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с появившимися сообщениями информируем, что доступ к ресурсам GitHub ведомством не ограничивается», — заверили в ведомстве.

GitHub — это главная площадка в мире, где программисты делятся своими наработками, находят чужие проекты и улучшают их вместе. Там можно найти и бесплатно скачать готовые программы, утилиты, игры — многие проекты лежат в открытом доступе. Недавно в Сети начала появляться информация о том, что РКН запустил постепенную блокировку GitHub.

Нейросеть Claude массово блокирует российских пользователей — их «внешние мозги» удалены
Нейросеть Claude массово блокирует российских пользователей — их «внешние мозги» удалены

Ранее Life.ru рассказывал, что онлайн-кинотеатры в России удалили третий сезон сериала «Метод» по требованию Роскомнадзора. Авторы проекта направили запрос с просьбой разъяснить основания для снятия с проката и подчеркнули, что их проект является исключительно художественным произведением.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Роскомнадзор
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar