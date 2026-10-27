Трамп анонсировал запрет термина «искусственный интеллект» в США
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Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время официально запретить использование термина «искусственный интеллект» (AI) в документах и других соответствующих случаях. Вместо него американский лидер требует употреблять название «суперинтеллект» (Super Intelligence, SI). Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
«Когда же The Wall Street Journal начнет называть ИИ, термин, который является крайне неудачным и неточным, суперинтеллектом, то есть так, как это делают практически все остальные или скоро начнут делать? В ближайшее время мы официально запретим использование термина «ИИ/искусственный интеллект» во всех соответствующих документах и во всех остальных случаях из-за его неточности», — написал глава государства.
Таким образом Трамп вновь выступил против привычного обозначения технологии. По его мнению, слово «искусственный» не отражает реальных возможностей современных интеллектуальных систем, поэтому термин необходимо заменить более точным.
Ранее Life.ru сообщал, что Трамп назвал врагами всех, кто отказывается именовать искусственный интеллект «сверхинтеллектом». В публикации от 8 октября президент США потребовал отказаться от старого термина в пользу предложенного им нового обозначения.