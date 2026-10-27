Трамп анонсировал запрет термина «искусственный интеллект» в США

Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время официально запретить использование термина «искусственный интеллект» (AI) в документах и других соответствующих случаях. Вместо него американский лидер требует употреблять название «суперинтеллект» (Super Intelligence, SI). Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Когда же The Wall Street Journal начнет называть ИИ, термин, который является крайне неудачным и неточным, суперинтеллектом, то есть так, как это делают практически все остальные или скоро начнут делать? В ближайшее время мы официально запретим использование термина «ИИ/искусственный интеллект» во всех соответствующих документах и во всех остальных случаях из-за его неточности», — написал глава государства.

Таким образом Трамп вновь выступил против привычного обозначения технологии. По его мнению, слово «искусственный» не отражает реальных возможностей современных интеллектуальных систем, поэтому термин необходимо заменить более точным.