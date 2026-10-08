Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 октября, 20:01

Трамп счёл врагами всех, кто не называет ИИ «сверхинтеллектом»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент США Дональд Трамп опять потребовал отказаться от привычного названия искусственного интеллекта. Он заявил, что в Белом доме «врагами» считают тех, кто продолжает использовать старый термин.

Поводом для резкого заявления стало предложенное самим Трампом название «сверхинтеллект». В Truth Social он назвал его более точным и уже «общепринятым».

«Белый дом считает любого, кто использует термин «искусственный интеллект» вместо общепринятого нового и более точного термина «сверхинтеллект», врагом!» — написал президент США.

Идею сменить привычную терминологию Трамп выдвигал и раньше. По его мнению, современный уровень развития технологий уже требует нового обозначения, поэтому вместо искусственного интеллекта он предлагает говорить о «сверхинтеллекте».

Никакого больше AI: Маск вслед за Трампом сменит название SpaceXAI
Никакого больше AI: Маск вслед за Трампом сменит название SpaceXAI

Ещё в сентябре Трамп предлагал несколько альтернатив привычному названию ИИ и запустил голосование среди подписчиков. Позже президент США распорядился использовать термин «суперинтеллект» вместо «искусственного интеллекта». Идею поддержал Илон Маск, который затем предложил отказаться от сокращения AI в пользу SI.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Искусственный интеллект
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar