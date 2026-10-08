Трамп счёл врагами всех, кто не называет ИИ «сверхинтеллектом»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Президент США Дональд Трамп опять потребовал отказаться от привычного названия искусственного интеллекта. Он заявил, что в Белом доме «врагами» считают тех, кто продолжает использовать старый термин.
Поводом для резкого заявления стало предложенное самим Трампом название «сверхинтеллект». В Truth Social он назвал его более точным и уже «общепринятым».
«Белый дом считает любого, кто использует термин «искусственный интеллект» вместо общепринятого нового и более точного термина «сверхинтеллект», врагом!» — написал президент США.
Идею сменить привычную терминологию Трамп выдвигал и раньше. По его мнению, современный уровень развития технологий уже требует нового обозначения, поэтому вместо искусственного интеллекта он предлагает говорить о «сверхинтеллекте».
Ещё в сентябре Трамп предлагал несколько альтернатив привычному названию ИИ и запустил голосование среди подписчиков. Позже президент США распорядился использовать термин «суперинтеллект» вместо «искусственного интеллекта». Идею поддержал Илон Маск, который затем предложил отказаться от сокращения AI в пользу SI.
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