Трамп счёл врагами всех, кто не называет ИИ «сверхинтеллектом»

Президент США Дональд Трамп опять потребовал отказаться от привычного названия искусственного интеллекта. Он заявил, что в Белом доме «врагами» считают тех, кто продолжает использовать старый термин.

Поводом для резкого заявления стало предложенное самим Трампом название «сверхинтеллект». В Truth Social он назвал его более точным и уже «общепринятым».

«Белый дом считает любого, кто использует термин «искусственный интеллект» вместо общепринятого нового и более точного термина «сверхинтеллект», врагом!» — написал президент США.

Идею сменить привычную терминологию Трамп выдвигал и раньше. По его мнению, современный уровень развития технологий уже требует нового обозначения, поэтому вместо искусственного интеллекта он предлагает говорить о «сверхинтеллекте».