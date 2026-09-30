Трамп приказал переименовать ИИ в суперинтеллект, Маск его поддержал

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении официально переименовать искусственный интеллект в «суперинтеллект». Об этом он сообщил во время встречи с руководителями американских технологических компаний в Белом доме.

«Он не является искусственным, и мы все с этим согласны. Мы официально переименуем его в суперинтеллект», — заявил Трамп.

Глава Белого дома также высказался о регулировании технологий искусственного интеллекта. По его мнению, в этой сфере «должно быть саморегулирование».

Решение поддержал предприниматель Илон Маск, согласившийся называть искусственный интеллект суперинтеллектом.

Ранее Трамп объявил о создании Сил искусственного интеллекта. Он сравнил новое формирование с Космическими силами США. Американский президент также назвал искусственный интеллект новой промышленной революцией и сопоставил его значение с появлением интернета. По оценке Трампа, новая технология будет масштабнее и эффективнее интернета и в перспективе способна охватить до 25% ВВП США.