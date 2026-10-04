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Опубликовано 4 октября, 12:38

«Никакого больше ИИ»: Маск вслед за Трампом перешёл на СИ

Маск вслед за Трампом предложил называть ИИ суперинтеллектом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск предложил отказаться от привычного термина «искусственный интеллект» и вслед за президентом США Дональдом Трампом называть технологию суперинтеллектом. Американский предприниматель считает, что новая формулировка звучит лучше.

«Никакого больше ИИ. СИ (суперинтеллект). Так лучше», — написал Маск в соцсети X.

Таким образом бизнесмен поддержал решение президента США, который 29 сентября распорядился заменить в исполнительной власти термин «искусственный интеллект» на «суперинтеллект». Согласно указу, ведомства должны использовать Super Intelligence и сокращение SI вместо Artificial Intelligence и AI в официальной переписке, публичных сообщениях, на сайтах и в других документах.

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Ранее Life.ru рассказывал о другом прогнозе Маска для развития ИИ. Предприниматель оценил вероятность благоприятного сценария примерно в 90%, однако признал и десятипроцентный риск негативного исхода. При оптимистичном варианте, по его мнению, роботы и нейросети смогут стать для людей полезными помощниками в повседневной жизни.

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Милена Скрипальщикова
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