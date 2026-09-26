Личный R2-D2 вместо восстания машин: Маск дал хороший сценарий развития ИИ

Миллиардер Илон Маск оценил вероятность благоприятного сценария развития искусственного интеллекта примерно в 90%, а негативного — в 10%. Своим прогнозом глава Tesla и SpaceX поделился в интервью China Media Group.

По словам предпринимателя, даже десятипроцентный риск нельзя игнорировать. Поэтому за развитием ИИ необходимо внимательно следить, уделяя особое внимание безопасности новых технологий. При позитивном сценарии искусственный интеллект и человекоподобные роботы смогут значительно облегчить повседневную жизнь людей.

«Вспомните «Звёздные войны», где были C-3PO и R2-D2. Они были дружелюбными и полезными роботами. Разве не было бы здорово, если бы у каждого был свой C-3PO или R2-D2?» — сказал он.

Маск предположил, что персональные роботы смогут ухаживать за пожилыми родителями, присматривать за детьми, становиться индивидуальными учителями и выполнять практически любую работу.

Предприниматель также спрогнозировал появление не менее миллиарда человекоподобных роботов в течение ближайших десяти лет. Через 15 лет их количество может достичь 10 миллиардов, а через 20 лет — 100 миллиардов.

При этом Маск призвал страны сотрудничать в вопросах безопасности ИИ. По его мнению, эффективно контролировать развитие технологии силами только одного государства невозможно.

Ранее руководитель направления Alignment Science компании Anthropic Эван Хьюбингер оценил вероятность гибели человечества из-за ИИ более чем в 10% в течение ближайшего десятилетия. Главную угрозу исследователь связывает не с современными нейросетями, а с возможным появлением самосовершенствующегося суперинтеллекта.