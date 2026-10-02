«Индустрия преуменьшает риски»: Почему Билл Гейтс заговорил об опасности ИИ

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс усилил предупреждения об опасностях искусственного интеллекта после того, как возможности новых систем превзошли его собственные ожидания. Профессор, доктор юридических наук Юрий Жданов считает, что тревога миллиардера связана прежде всего со стремительным развитием технологии и возможными последствиями её бесконтрольного применения, пишет сайт MK.ru.

Эксперт обратил внимание на недавнее интервью Гейтса The New York Times. В нём предприниматель заявил, что технологическая индустрия, по его мнению, преуменьшает риски ИИ, поскольку в развитие отрасли вложены огромные деньги. Среди главных угроз он назвал массовое сокращение рабочих мест и возможность использования нейросетей в биотерроризме.

Жданов отметил, что особенно сильное впечатление на Гейтса произвёл прогресс последних лет. Ранее сооснователь Microsoft рассказывал, что одним из таких моментов стала демонстрация разработок OpenAI в 2022 году, а позднее его поразили возможности Claude Code от Anthropic.

По словам эксперта, Гейтс опасается, что развитие ИИ может затронуть практически весь рынок труда. Миллиардер предлагает ограничить замену людей нейросетями в отдельных профессиях, где особенно важен человеческий контакт, а также ввести дополнительные экономические механизмы для поддержки тех, кто лишится работы.

Ещё одним направлением контроля Гейтс считает международное регулирование наиболее опасных возможностей искусственного интеллекта. В частности, речь идёт о системах, которые потенциально способны помогать при создании новых патогенов или других опасных разработок.

Жданов считает показательным и скептическое отношение миллиардера к саморегулированию технологических компаний. По мнению эксперта, заявления одного из самых известных представителей компьютерной индустрии показывают, насколько серьёзно внутри отрасли воспринимают возможные последствия дальнейшего развития ИИ.