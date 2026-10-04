Никакого больше AI: Маск вслед за Трампом сменит название SpaceXAI

Илон Маск решил переименовать занимающееся искусственным интеллектом подразделение SpaceXAI в SpaceXSI. Бизнесмен подтвердил смену названия после того, как президент США Дональд Трамп распорядился использовать в федеральных ведомствах термин «суперинтеллект» вместо «искусственного интеллекта».

Один из пользователей соцсети X спросил Маска, собирается ли SpaceXAI вслед за новой терминологией заменить в названии AI на SI — сокращение от Super Intelligence.

«Да, мы сделаем такое изменение», — ответил предприниматель.

Трамп 29 сентября подписал указ, согласно которому исполнительная власть США должна использовать обозначения Super Intelligence и SI вместо Artificial Intelligence и AI в официальной переписке, публичных сообщениях, на сайтах и в других документах. Ранее Life.ru писал, что Маск публично поддержал отказ от привычного термина ИИ, заявив, что вариант «суперинтеллект» звучит лучше.

Сам SpaceXAI появился после объединения активов Маска. Предприниматель создал компанию xAI ещё в 2023 году, поставив перед ней задачу «понять истинную природу Вселенной». В феврале 2026 года SpaceX приобрела xAI, после чего ИИ-бизнес оказался внутри объединённой структуры. Позднее Маск продолжил наращивать вычислительное направление: в Техасе он анонсировал завод Terafab по выпуску чипов, в проекте которого задействованы SpaceX, xAI и Tesla.